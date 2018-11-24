بالفيديو.. «قديروف» في مطعم «حبيب الملح»

24 نوفمبر 2018 - 05:58 م

قدم الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـ"حبيب الملح"، وجبة غذاء لرئيس الشيشان، رمضان قديروف.

واشتهر نصرت بطريقته الخاصة لرش الملح على أطباقه، حيث يقوم بحركة لافتة بذراعه، وقد استخدم مواهبه هذه المرة في تحضير اللحم لقديروف.

ويظهر في مقطع الفيديو، كيف يضع الشيف قطعة اللحم على السكين ويقدمه للرئيس، وهذا بعد أن قام بتقطيعه وإضافة الملح عليه.

وفتح نصرت مجموعة مطاعم في الإمارات وقطر ودبي، وقد زار قديروف مطعمه في الإمارات.

ولدى الطاهي 17 مليون متابع، ومن بين زبائنه الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، ولاعب كرة القدم ميسي ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.



