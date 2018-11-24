نهال كمال: برامج الشباب كانت "وش السعد عليا"

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أعربت الإعلامية نهال كمال، أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، عن سعادتها بعملها الإذاعي داخل التلفزيون المصري، مؤكدة أن المصريين قديماً كانوا يلتفون حول شاشة ماسبيرو واحدة في ذلك الوقت.

وقالت "كمال"، في حوارها عبر شاشة "TeN" اليوم، السبت، إنها بدأت عملها الإذاعي في الشباب والرياضة، ومرت باختبارات صعبة النجاح كان يتطلب فيها مجهوداً كبيراً قبل دخولها ماسبيرو.

وأشارت إلى أنها قدمت برامج عن الفن والسينما والأغاني، ولكن أقرب البرامج إليها تلك الشبابية ووصفتها بـ"وش السعد عليها"، بحسب قولها.



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