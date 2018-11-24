تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إرهاب كنتاكي

24 نوفمبر 2018 - 05:49 م

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، لـ 28 نوفمبر لسماع الشهود، وحضور مدير إدارة مصلحة السجون ومذكرة بسبب الإفراج عن المتهم الرابع بالقضية، والنقيب أحمد سمير معاون مباحث الهرم.

وقدمت النيابة، أصل تحقيقات القضية رقم 2015 لسنة 2015/إداري الهرم، والتي كشفت انه بمطالعة محضر تحقيق نيابة جنوب الجيزة الكلية، نيابة الأحداث الطارئة، والمؤرخ 22 فبراير 2015، وبسؤال الرائد مروان أحمد السيد شطا رئيس وحدة مباحث الهرم وقت الواقعة، الذي قرر عن سؤاله ان تحرياته توصلت إلي أن جماعة الأخوان المسلمين، قامت بتوجيه بعض عناصره بارتكاب عمليات نوعية في إطار عمليات إسقاط الدولة من خلال استهداف المنشآت الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، وانه في يوم 11 فبراير 2015، حوالي الساعة 7 مساء، قاموا باستهداف فرع موبينيل الكائن بشارع فيصل، حيث قاموا بالتوجه ناحية الفرع حاملين الأسلحة النارية، أفرد وبنادق خرطوش وزجاجات مولوتوف، وقاموا باقتحام ذلك الفرع مشهرين في وجه المتواجدين به الأسلحة النارية ومهددين إياهم بالقتل في حالة عدم مغادرتهم الفرع.

واستكمل الرائد، أن العاملين والعملاء خرجوا من داخل الفرع، وقام المتهمون بإلقاء زجاجات المولوتوف بالفرع مما أدي إلي اشتعال النيران به، وفروا هاربين، إلا أن احدهم وهو المتهم احمد ناصر فرج خطاب، حاصرته النيران التي اشترك في إشعالها وترتب علي ذلك وفاته، وحدث ذلك بتاريخ 11 فبراير 2015، الساعة 7 مساء، بفرع الشركة المشار إليه، وانه تمكن من تحديد أسماء وهوية 9 أشخاص منهم، هم احمد ناصر فرج خطاب، وحسن ناصر فرج خطاب، ومحمود خالد ميرغني محمود، ومحمود أحمد فضل أحمد ابوزيد، والمعتز بالله سعيد إمام محمد، وعلاء محمود محمد، ومحمد سليمان ابوسريع عبدالصمد، وانس عبدالمنعم رزق مرسي، وأحمد علي السيد علي الملاواني.

وأضاف الرائد، عن كيفية حدوث وفاة أحمد ناصر فرج خطاب قرر انه من الضمن المشاركين في ارتكاب الواقعة وانه ظل متواجدا داخل الفرع اثناء الواقعة وحاصرته النيران، من جميع الاتجاهات مما ترتب عليه حدوث وفاته متأثرا بجراحه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى .

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .

واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم " ومرتادى تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، وكذا إتلاف عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم ، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن اقرانه من ارتكابهم الفعل الإرهابى .