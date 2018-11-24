  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
صورة الخبر

مصر فى طريقها للتعافى اقتصاديًا

حالة انتحار تحت عجلات المترو

المترو يدهس مواطنا كفيفا بالمعصرة

صلاح

"الريال" يتراجع عن التعاقد مع "صلاح"

شادى الغزالى حرب فى حواره مع "المصريون"

تجدد حبس شادى الغزالى بتهمة نشر أخبار كاذبة

مصطفي مدبولي

مصر تدخل عصر ناطحات السحاب من بوابة العاصمة الإدارية

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

ترك آل فيصل: تقارير سي أي إيه بشأن خاشقجي " كاذبة"

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

اغتيال مهندس اللافتات العالمية التي أرّقت بشار

ارشيفية

القصة الكاملة.. لمعاشرة أب لابنته وإنجاب 4 أطفال

أحد مليشيات الشيعة يبصق علي قبر الصحابي "معاوية"

أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

لقاء مفاجيء لأحد عائلة خاشقجي مع "بن سلمان"

لقاء مفاجئ لعائلة خاشقجى مع "بن سلمان"

الخارجية الأمريكية تحيى ذكرى يوم القضاء على العنف ضد المرأة

آخر الأخبار

اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إطلاق مبادرة "كوني" احتفالا بالقضاء على العنف ضد المرأة

#

تعليق صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن الشرق الأوسط

#

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية

#

عقوبات أمريكية ضد شركة طيران تايلاندية لهذا السبب

اليونان

قبرص

التدريب البحرى

ميدوزا

التدريب الجوي

أحيت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء  والذي يوافق يوم 25 من شهر نوفمبر كل  عام ، مشيرة إلى أن هذه القضية عالمية ومؤثرة  على الملايين من الناس سنويًا.

وقالت السفارة على حسابها بـ"تويتر": "العنف ضد المرأة هو قضية عالمية تؤثر على الملايين من الناس سنويًا. كل امرأة وفتاة تستحق حياة بلا عنف. تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف المنزلي والجنسي، مثل الزواج القسري وما يسمى بجرائم الشرف".

وتابعت:"تطلب القضاء على العنف ضد المرأة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدينية. تفخر الولايات المتحدة بالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر وما يتبع ذلك من 16 يومًا من أنشطة التصدي للعنف القائم على التمييز الجنسي".

واستطرت قائلة: "تلتزم الولايات المتحدة بتنمية وتدريب النساء والفتيات على مهارات العمل، والنهوض بالمشاريع الحرة للمرأة وتوسيع نطاق الحصول على رأس المال، والقضاء على التمييز بين الجنسين في مكان العمل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تفكيك "العنف".. من هنا نبدأ!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أجيرى" يسعى لاستبعاد صلاح أمام النيجر
» الزمالك يصرف مكافآت لتحفيز اللاعبين
» سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ
» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه
» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم
» بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب
» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز