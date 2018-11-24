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المحافظين يطالب محافظ البحيرة بتجديد ملتقى التكامل الطبى بالمعدية

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أشرف الشاعر أمين محافظة البحيرة عن حزب المحافظين
أشرف الشاعر أمين محافظة البحيرة عن حزب المحافظين

أمينة عبد العال

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طالب أشرف الشاعر، أمين محافظة البحيرة عن حزب المحافظين، المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة بضرورة الوقوف على أسباب تردي المنشأة الصحية "ملتقى التكامل بالمعدية" وعدم تقديمها الخدمة العلاجية اللازمة للمواطنين.

وشدد "الشاعر"، على ضرورة استغلال هذه المساحة الكبيرة المهدرة لإنشاء مركز صحي متكامل أو مستشفي صغير يخدم المناطق المحيطة.

وأشار إلى أن الأهالي أعربوا عن استعدادهم لإنشاء تلك المستشفى بالجهود الذاتية وتحت إشراف طبي من وزارة الصحة، مستكملاً أن ملتقى التكامل بالمعدية كانت منشأة صحية تخدم مناطق كثيرة تابعة لمدينة إدكو كالمعدية والحلواني والدمياطي ومناطق أخرى تابعة لكفر الدوار وكوم الطرفاية ومناطق أخرى بمحافظة الإسكندرية أيضًا ويلجأ إليها الأهالي لتسعفهم أو تنقذ حياتهم لأنها الأقرب من أي مستشفى أخرى.

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