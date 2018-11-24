"موازنة البرلمان" تشكل لجنة "حصر" الثروة العقارية فى مصر

24 نوفمبر 2018 - 02:19 م

قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لحصر الثروة العقارية في مصر في إطار تعديلات قانون الضرائب العقارية وذلك لإضافة إيرادات جديدة للدولة لافتًا إلى أن 75% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي إيهاب اللاوندي لبرنامج ملفات على التليفزيون المصري أن مجلس النواب الحالي يدعم وزير المالية د.محمد معيط في خطواته بحيث تكون منظومة العمل واحدة لدعم موازنة الدولة.

وناشد بضرورة الاهتمام بالجهاز الضريبي للدولة ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة قدمت مشروع خاص بإعادة هيكلة الجهاز الضريبي حتى يستطيع القيام بعمله على أكمل وجه.