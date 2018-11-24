عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

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وكالات- الدويني فولي

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سوريا

لاجئين

عودة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا بعودة أكثر من ألف لاجئ من لبنان والأردن إلى سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وجاء على موقع وزارة الدفاع الروسية: "عاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى سورية 1031 مواطنًا بينهم 55 امرأة و95 طفلاً من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، و253 امرأة و431 طفلاً عبر معبر نصيب قادمين من الأردن".

وأضافت الوزارة أن 191 سوريًا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى مناطقهم في حلب، وأن صندوق قديروف الخيري الروسي نظم حملة خيرية في هناك تمثلت بتوزيع طن من الخبز على محتاجيه.

كما أشارت إلى أن وحدات الهندسة السورية مستمرة بعد تدريبات تلقتها على أيدي الخبراء الروس في تطهير الأراضي والمباني في عدد من التجمعات السكنية في محافظات حمص والسويداء والقنيطرة، حيث أزيلت الألغام من أراض بلغت مساحتها 10.6 هكتار ومن 4 كيلومترات من الطرق، ونزعت 62 عبوة ناسفة.

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