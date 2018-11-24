فرويز: هذه الأسباب الحقيقية للإقبال على الانتحار

24 نوفمبر 2018 - 02:05 م

كشف الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، عن الأسباب التى تدفع بعض مرضى الاكتئاب إلى الانتحار، مشيرًا إلى أن مريض الاكتئاب لا يأخذ علاجًا ولا يذهب إلى الطبيب فُتسيطر عليه الأفكار السوداوية، ورغم ذلك فإنه يعترف بذلك صراحة وقد ينتحر في أي لحظة.

وأضاف فرويز فى تصريحات لـ"الشروق" أن مريض الفصام تتملكه هلاوس سمعية فيسمع أصواتًا؛ على سبيل المثال: "ارمِ نفسك قدام القطر والمترو، موّت حد، اقطع شرايينك"، وقد توصله للانتحار، وهذا ما يسمى بمريض "الاكتئاب السوداوي" الذي يكرر المحاولات حتى لو فشلت ألف مرة، ولكن في النهاية يقتل نفسه، وبالنسبة للمراهقين والشباب من سن 14 حتى 30، فهم أكثر من يتعرضون لضغط نفسي ويقبلون على الانتحار لأسباب عديدة قد يرونها نهاية العالم، مثل: فشل علاقة عاطفية، الرسوب في الامتحان، قلة الفلوس، مشاكل أسرية، أو أي خلاف ومشكلة بسيطة".

وأوضح فرويز أنه في نهاية هذه المرحلة تكون نسبة البنات أعلى من الرجال لكن نسبة نجاح الانتحار للأولاد أكثر، لأنهم يلجأون للطرق العنيفة، أما البنات فتخشى الموت البطيء".

وعلق فرويز على واقعة انتحار طبيب البحيرة قائلًا: "إن الطبيب مريض اكتئاب، ومرض الاكتئاب هو مرض جيني، أي أن المريض يكون لديه استعداد جيني للمرض، وبين كل 100 شخص يتعرضون لصدمة يصاب منهم 3 أو 4 بالاكتئاب بسبب استعداد جيناتهم". موضحًا أن الاكتئاب يؤدي إلى الانتحار إذا تم إهمال علاجه، وأن تجربة الأدوية المضادة للاكتئاب أكبر خطأ قام به هذا الطبيب، لافتًا إلى أنه توجد أدوية تعالج الاكتئاب بعد الجلسة الثالثة".

وأشار إلى أن أسباب الانتحار تختلف بحسب المرحلة السنية، فمريض الاكتئاب هو المتهم الأول في تلك الحوادث، لذلك فإن تواصل الأهل مع أبنائهم المرضى نفسيًا هو الأهم، وعدم التعنيف أو ترهيبهم مما سيحدث لهم ولابد أن يتحلى الأهل بالوعي الثقافي بشأن المرضى النفسيين فإذا فشلوا في التعامل معهم فعليهم التوجه إلى المراكز المختصة وإسناد الأمر لأساتذة مختصين لإنقاذ الحالات، كما أن الرياضة والموسيقى في البيت دون أذية النفس والآخرين هي أمور مهمة لهم لتحسين النفسية، لكن الأهم هو العلاج والمتابعة مع طبيب مختص مع تناول أدوية الاكتئاب.