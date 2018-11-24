قتلى ومصابون فى تحطم مروحية للجيش الأفغانى بقندهار

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مقتل وإصابة 14 عسكريا بعد تحطم مروحية للجيش
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وكالات- الدويني فولي

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25 قتيلاً فى تحطم مروحية عسكرية

الزمالك

مكافاة

صرف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بتحطم مروحية عسكرية للجيش الأفغاني في قندهار جنوبي البلاد.

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية جواد غفور أحمد على "فيس بوك" اليوم السبت: "واجهت إحدى مروحيات الجيش مشكلات فنية في قندهار، ما أدى إلى تحطمها ومقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين وسنعلن عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

من جهتها نقلت شبكة "طلوع" الإخبارية أن "المروحية هبطت اضطراريًا في منطقة معروفة بمقاطعة قندهار، لكنها تحطمت، وكانت تقل جنودا من قلب المقاطعة".

وأضافت: "أعلنت حركة طالبان على "تويتر" أن عناصرها أطلقوا النار تجاه المروحية وأسقطوها".

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