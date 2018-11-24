قبول طعن "عكاشة" على حبسه فى تزوير الدكتوراه

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قضايا وحوادث

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

شيماء السيد

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تأجيل طعن عكاشة على حبسه سنة بتزوير شهادة الدكتوراه

قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامي توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وتحديد جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وكشفت التحقيقات أن "عكاشة" اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة بأمريكا غير معتمدة وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث عدم صحة هذه الشهادة.

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