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"مكرم" تعلن عن تبرع مصرى بالخارج لدعم مستشفى ديرب نجم

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تبرع (ن.ع) أحد المواطنين المصريين المقيمين بأبو ظبي، بعشرة وحدات غسيل كلوي من أحدث الطرازات، لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي الواقعة بمحافظة الشرقية، للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بالقسم بحسب بيان للنائب العام، مشيرة إلى أنه يتم اليوم تركيب الأجهزة وتشغيلها.

وأضافت مكرم فى بيان لها أنها تواصلت مع المواطن المصري المتبرع بالأجهزة والذي رفض ذكر اسمه، لمعرفة احتياجات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتم حصر احتياجات المستشفى بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وذلك للمساهمة في عمليات تطويره وتحديثه.

وقالت: "إن سلوك المواطن المصري من السعي للتبرع لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى وإصراره على عدم ذكر اسمه إعلاميا، ما هو إلا سمو للنفس وترفع عن أي شيء سوى تقديم الدعم والمساندة لبلده في هذا الشكل، ويعد ذلك نموذجا إنسانيا يحتذي به من نكران للذات، ويضع خدمة بلده ومساندتها فوق أي اعتبار".

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