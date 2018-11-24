» "أجيرى" يسعى لاستبعاد صلاح أمام النيجر

24 نوفمبر 2018 - 01:47 م

يسعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، لاتخاذ قرار براحة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في اللقاء المرتقب أمام النيجر مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

جاء قرار "أجيري" بعد تأهله بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز في 4 لقاءات متتالية على حساب النيجر وإي سواتيني "ذهابًا وإيابًا" وتونس، ليحصد الفراعنة 12 نقطة تصعد بهم للمرة الرابعة والعشرين في تاريخهم لنهائيات أمم أفريقيا.

ويرغب أجيري في خوض مباراة ودية خلال مارس أيضًا من أجل تجربة ومشاهدة بعض العناصر البديلة في المنتخب والاطمئنان على مستواها فنيًا وبدنيًا.