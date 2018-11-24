كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

24 نوفمبر 2018 - 09:51 ص

في إطار الترويج لأكذوبة طرد اليهود من البلاد العربية والإسلامية تعتزم إسرائيل طرح كتاب تزعم من خلاله طرد الدول الإسلامية والعربية لليهود خلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي قد أعلنت أنه سيتم طرح كتاب "نهاية اليهود فى بلاد المسلمين" وذلك في أعقاب حملة ترويجية ضخمة شملت إسرائيل والعديد من دول العالم، لكسب ود العالم تجاه الإسرائيليين بعد العملية العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في غزة .

وأضافت القناة عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس الجمعة أن الكتاب يتطرق في فصوله إلى طرد اليهود من 11 دولة في مقدمتها مصر و ليبيا والعراق واليمن وإيران.

ويأتي هذا في إطار الحملة الشعواء التي تقودها إسرائيل بدعم من الوكالة اليهودية ضد الدول العربية، حول أكذوبة طرد اليهود من الدول العربية والإسلامية منتصف القرن الماضي.

كما أشارت القناة إلى أن الكتاب يتطرق للحقبة الزمنية من عام 1940 حتى 1970 وهجرة اليهود من الدول الإسلامية إلى إسرائيل، حيث تم طرد ما يفوق المليون يهودى، منوهة أن فصل طرد اليهود من مصر خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو الفصل الأكبر بين فصول في الكتاب.