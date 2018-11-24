مصرع وإصابة 26 شخصًا في انفجار مصنع بالصين

24 نوفمبر 2018 - 09:48 ص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 24 آخرون في انفجار بمصنع للآلات في مقاطعة "جيلين" شمال شرقي الصين.

وقالت السلطات المحلية في المقاطعة -في بيان اليوم- إن الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء أمس في بلدة "سانخه" بمحافظة "دونغفنغ"، ما خلف قتلى ومصابين، إضافة إلى اندلاع حريق في المصنع.

وأضافت السلطات أن الحادث أسفر أيضًا عن إلحاق أضرار بـ41 منزلاً مجاورًا، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الانفجار للوقوف على أسبابه وملابساته.