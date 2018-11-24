بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 610 جنيهات في السوق المحلية.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 523 جنيها
عيار 21: 610 جنيهات
عيار 24 : 697 جنيها
الجنيه الذهب : 4880 جنيها
الأوقية :1175 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
ظهر11:46 ص
فجر
05:07
شروق
06:35
ظهر
11:46
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28