بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب

24 نوفمبر 2018 - 09:46 ص

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 610 جنيهات في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 523 جنيها

عيار 21: 610 جنيهات

عيار 24 : 697 جنيها

الجنيه الذهب : 4880 جنيها

الأوقية :1175 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.