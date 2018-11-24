انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

24 نوفمبر 2018 - 09:40 ص

انطلقت صباح اليوم السبت، الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث يتنافس أكثر من 500 مرشح للفوز بأربعين مقعدا في مجلس النواب الذي يشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية في البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 356 ألف ناخب.

وستجرى الانتخابات في أربعين دائرة انتخابية، موزعة على 4 محافظات وهي العاصمة، والمحرق، والمحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية.

ويناهز عدد المراقبين للانتخابات النيابية والبلدية نحو 231 مراقبا، يمثلون مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

كانت الحكومة البحرينية قد أكدت أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل في البلاد.