  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:14 ص
بحث متقدم
كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

محمد صلاح

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

نجل الشهيد ساطع النعماني

كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

الدولار

البنوك الأعلى سعراً للدولار

باسم مرسي

الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

جوزيه

الكشف عن اسم المدرب الذي رشحه جوزيه لإدارة الأهلي

فاطمة ناعوت

سؤال صادم من أستاذ أزهري لفاطمة ناعوت يحرجها وتفشل في الرد

حسام عاشور

متعب يكشف عن "الشتيمة" التي قالها حكم الوصل لحسام عاشور

إبراهيم صبرة

مفاجأة غريبة عن الطبيب النفسي المنتحر بدمنهور

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

عرب وعالم

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"
الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بوتفليقة يأمر بالإفراج عن جنرالات متهمين بـ"الفساد"

#

تضارب المصالح وشرعية الدولة

#

تحصين المجتمع من آفة الفساد

#

بدء محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية

فساد

حميميم

جنرالات روس

يتعرض الكثير من الجنرالات الروس لقضايا فساد داخل قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

العميد ركن أحمد الرحال كشف عن فضائح لجنرالات روس داخل القاعدة الروسية، حيث قال رحال على حسابه على تويتر فضائح لجنرالات روس تفوح من حميميم.

وأضاف: أنه بسرية تامة ومنذ فترة قريبة قامت الاستخبارات الروسية باعتقال الجنرال "سيرجي شفاركوف" رئيس مركز المصالحة الروسية بقاعدة حميميم بسوريا والسبب اختلاسه مبلغ 93 ألف دولار لعقد بين الأكاديمية العسكرية الروسية وشركة تطوير نظم متطورة.

وأوضح أن السبب الثاني قبض رواتب موظفين عسكريين بالأساس غير موجودين ووهمين بسوريا أو ما يسمى بعرف جيش الأسد "تفييش"، ساخرًا: (البركة فورا اتعلم التفييش).

وأشار الرحال إلى أنه  "حاليًا هو بزنزانة مسموح له المشي 3 ساعات يوميًا ضمن مكان احتجازه".

وتساءل قائلاً: هل قتل رئيس الاستخبارات العسكرية الفريق أول إيغور كوروبوف يتعلق بتلك الفضيحة.. ننتظر ونراقب؟

يأتي هذا عقب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أن مدير المخابرات العسكرية توفّى الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقًا لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء فقد حصل "إيجور كوروبوف" (62 عامًا) الذي كان يدير المخابرات العسكرية منذ عام 2016 على وسام بطل روسيا؛ لخدماته أثناء توليه المنصب، وهو أرفع وسام تمنحه الدولة الروسية.

وزادت التكهنات بشأن مصير كوروبوف منذ تقرير غير مؤكد تداولته وسائل الإعلام الروسية، يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاه بعد واقعة سكريبال وانتقد بشدة العملية التي نجا منها سكريبال وجعلت المخابرات العسكرية الروسية محط سخرية في الإعلام الغربي.

وكانت بريطانيا، اتهمت المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، بغاز أعصاب في مدينة سالزبري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها
» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية
» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
» معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير
» السعودية ترد بشأن إدعاءات تعذيب المعتقلين
» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين
» اكتشاف مذهل بشأن فائدة الفاكهة والخضروات للرجال

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز