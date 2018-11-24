الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

24 نوفمبر 2018 - 09:28 ص

يتعرض الكثير من الجنرالات الروس لقضايا فساد داخل قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

العميد ركن أحمد الرحال كشف عن فضائح لجنرالات روس داخل القاعدة الروسية، حيث قال رحال على حسابه على تويتر فضائح لجنرالات روس تفوح من حميميم.

وأضاف: أنه بسرية تامة ومنذ فترة قريبة قامت الاستخبارات الروسية باعتقال الجنرال "سيرجي شفاركوف" رئيس مركز المصالحة الروسية بقاعدة حميميم بسوريا والسبب اختلاسه مبلغ 93 ألف دولار لعقد بين الأكاديمية العسكرية الروسية وشركة تطوير نظم متطورة.

وأوضح أن السبب الثاني قبض رواتب موظفين عسكريين بالأساس غير موجودين ووهمين بسوريا أو ما يسمى بعرف جيش الأسد "تفييش"، ساخرًا: (البركة فورا اتعلم التفييش).

وأشار الرحال إلى أنه "حاليًا هو بزنزانة مسموح له المشي 3 ساعات يوميًا ضمن مكان احتجازه".

وتساءل قائلاً: هل قتل رئيس الاستخبارات العسكرية الفريق أول إيغور كوروبوف يتعلق بتلك الفضيحة.. ننتظر ونراقب؟

يأتي هذا عقب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أن مدير المخابرات العسكرية توفّى الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقًا لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء فقد حصل "إيجور كوروبوف" (62 عامًا) الذي كان يدير المخابرات العسكرية منذ عام 2016 على وسام بطل روسيا؛ لخدماته أثناء توليه المنصب، وهو أرفع وسام تمنحه الدولة الروسية.

وزادت التكهنات بشأن مصير كوروبوف منذ تقرير غير مؤكد تداولته وسائل الإعلام الروسية، يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاه بعد واقعة سكريبال وانتقد بشدة العملية التي نجا منها سكريبال وجعلت المخابرات العسكرية الروسية محط سخرية في الإعلام الغربي.

وكانت بريطانيا، اتهمت المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، بغاز أعصاب في مدينة سالزبري.