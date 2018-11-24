موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

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يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره واتفورد علي ملعب "فيكارج رود" معقل الثاني، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول وسط معنويات عالية يمر بها اللاعب المصري بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 من جانب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما تم اختياره أفضل لاعب في نادي ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي وذالك للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف "الريدز" في صيف 2017 قادماً من روما الايطالي.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف بشباك واتفورد فى مباراتى الذهاب والاياب بالنسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع هدف فى لقاء الدور الأول و4 أهداف فى لقاء الدور الثاني، وهو أول لقاء فى مسيرة صلاح يشهد تسجيله لسوبر هاتريك.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي الذى يحل ضيفاً اليوم على وست هام يونايتد بملعب "لندن" الاولمبي، على صدارة الدوري الانجليزي.

ويعد ناديا توتنهام وواتفورد الأكثر معاناة بين الاندية الانجليزية من ماكينة محمد صلاح التهديفية، بعدما اهتزت شباكهما خمس مرات من "الفرعون المصري".

جدير بالذكر أن محمد صلاح تمكن من التسجيل فى جميع أندية الدورى الإنجليزى الموسم الماضى ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزى سيتي.


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