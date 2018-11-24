الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

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الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع نجم الأهلي

الزمالك

الاهلى

باسم مرسى

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق رفضت بشكل بات التعاقد مع نجم الزمالك السابق باسم مرسي بعد فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.

وعرض أحد الوكلاء اللاعب على الأهلي إلا أن سيد عبد الحفيظ - المشرف على قطاع الكرة بالفريق - رفض الفكرة تمامًا ، مؤكدًا أن سلوكيات اللاعب لا تتناسب مع القلعة الحمراء .

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ايضًا لديه علاقة سيئة مع جماهير النادي الأهلي نظرًا لتصرفاته المستفزة في مباريات القمة التي حضرها إبان لعبه في الزمالك.

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