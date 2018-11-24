» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج

24 نوفمبر 2018 - 08:24 ص

ظهر اسم رجل الأعمال محمد حلاوة بقوة وذلك بعد إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها منه وسط تقارير سرية عن زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج .



وفيما يلي بعض المعلومات عنه



- اسمه محمد نبيل حلاوة وهو رجل أعمال مصري متخصص في منتجات الألبان ويملك العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل بريزيدون ، ولاكتيل ، وطعمة ميلك ، وزبادي نستله .



- من أسرة ثرية ووُلد بالمعادي ، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية



- تزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز عام 2001 وأنجب منها طفلين هما سيف الدين وياسمين .



- تعرض لمحاولة قتل عقب زواجه من ياسمين عبد العزيز ، وتحديدًا في عام 2003 بعدما اعترض مجهولون سيارته واعتدوا عليه بالضرب وأصيب إصابات بالغة واتهم لاعب الإسكواش أحمد برادة في الحادث.



- تزوج من سيدة قبل ياسمين عبد العزيز وأنجب منها 4 أطفال ، وتعرضت وقتها ياسمين عبد العزيز لهجوم شرس بدعوى أنها خطفته من زوجته .



- كان والده محافظًا لكفر الشيخ وتملك والدته سلسلة مدارس خاصة كانت تديرها شقيقته رفقة زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز .



- دخل مجال الإنتاج الفني بمسلسل "كرما" الذي ستقوم ببطولته زوجته الجديدة ريهام حجاج.



- قيل أن سبب الطلاق بينه وبين ياسمين عبد العزيز يرجع إلى مشهد الرقص الذي قدمته في أحد أعمالها الماضية وهو ما جعله يحذرها ويؤكد أنه لن يقبل أن تفعل زوجته مثل تلك الأمور.



