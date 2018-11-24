كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

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الإرهاب

دي إم سي

ياسين

ساطع النعمانى

وصف ياسين ساطع النعماني، نجل الشهيد العميد ساطع النعماني، والده بأنه بطل عظيم؛ قائلا :" بابا قرر مواجهة الإرهابيين بدلا من الهروب".

وأضاف "النعماني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية دي إم سي "،: " بابا كان بطل واختار مواجهة الإرهابيين بنفسه لحماية الوطن".

وتابع: "والدي كان بيحكي لي عن الحادث والإصابة وصحابي في المدرسة بيقولوا لي دائمًا إن بابا بطل مشهور وبحب كده، أنا دايما بفتكره لما بشوف صورته وبقرأ الفاتحة ليه، وأنا عايز ابقى بطل زيه".

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