الكشف عن اسم المدرب الذي رشحه جوزيه لإدارة الأهلي

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أحمد عادل شعبان
يجري مسؤولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع عدد من المدربين لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفًا لباتريس كارتيرون .
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