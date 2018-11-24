شقيق "النعماني" يكشف عن أسباب وفاته

24 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

كشف الدكتور سامح النعماني، شقيق الشهيد ساطع النعماني، عن إنه رافق الشهيد في رحلة علاجه للخارج، مشيرًا إلى أن تقرير الوفاه من المستشفى صرح بأن الوفاه بسبب انسداد في الرئة؛ لأنه مدخن، معلقًا: "فحص ظاهري وكانوا يريدون أن ينتهوا من إجراءات شهادة الوفاة بسبب ضغطنا".



وأوضح "النعماني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "أخي ساطع يملك جراءة لا مثيل لها منذ الصغر وكان يقدم الإذاعة المدرسية ودائمًا كان يساعدني في لعب الكرة وغيرها وحصل على درجات مرتفعة في الثانوية العامة ولكن لم تؤهله لكلية الطب والتحق بكلية العلوم ولم يستطع استكمالها وذهب لكلية الشرطة، مؤكدًا أن أسرته مترابطة دائما.









