حماس توافق مبدئيا على ورقة القاهرة للمصالحة

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كشفت مصادر مصرية، الجمعة، عن أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وفق ما أوردت مراسلتنا.
وأضافت أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
وأبدى وفد حماس المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصادر.
ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام، وفدا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.
وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، انطلاقا من الاتفاق الشامل الموقع العام 2011 ، الذي يتضمن بنود: المصالحة، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية وما يتعلق بتطويرها وتفعيلها.
وكانت الوساطة المصرية أثمرت منتصف نوفمبر الجاري عن تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد أعنف جولة منذ الحرب على القطاع عام 2014.
وبذلت مصر جهودا مكثفة في الفترة الماضية على صعيدي التهدئة في غزة واستكمال مسار المصالحة الفلسطينية.

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