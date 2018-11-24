"أبو شقة يكشف سبب تحويل "البدوي" للتحقيق

24 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لم يقم بإحالة السيد البدوي رئيس الحزب السابق إلى التحقيق، ولكنه كان قرارً جماعيًا.



وأضّاف “أبو شقة” خلال لقائه مع برنامج “نظرة” عبر قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، أن هناك لائحة وثوابت تتحكم في حزب الوفد، إذ أن الإدارة جماعية ولا يمتلك أي شخص حتى رئيس الحزب الحق في اتخاذ قراره منفردًا؛ بل لابد أن يكون القرار من خلال مؤسسات الحزب.



أشار “أبو شقة” إلى أنه ليس بينه وبين أحد بما فيهم الدكتور سيد البدوي إلا كل الود والتقدير، ولم تكن الإحالة بالنيابة بالمفهوم الذي يحاول البعض أن يُصدّره، وإنما كان إحالة ملف معين إلى النيابة يتضمن عقد مع شركة إعلامية وهذا العقد حدث إخلال في تنفيذ بنوده؛ وهذه الشركة لها تعاقدات مع قناة خاصة يمتلكها الدكتور سيد البدوي؛ وهناك تقرير أمام الجهاز المركزي للمحاسبات يتضمن أن هناك مخالفات بشأن هذا العقد.

