"أبو شقة يكشف سبب تحويل "البدوي" للتحقيق

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المصريون ـ متابعات

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كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لم يقم بإحالة السيد البدوي رئيس الحزب السابق إلى التحقيق، ولكنه كان قرارً جماعيًا.
وأضّاف “أبو شقة” خلال لقائه مع برنامج “نظرة” عبر قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، أن هناك لائحة وثوابت تتحكم في حزب الوفد، إذ أن الإدارة جماعية ولا يمتلك أي شخص حتى رئيس الحزب الحق في اتخاذ قراره منفردًا؛ بل لابد أن يكون القرار من خلال مؤسسات الحزب.
أشار “أبو شقة” إلى أنه ليس بينه وبين أحد بما فيهم الدكتور سيد البدوي إلا كل الود والتقدير، ولم تكن الإحالة بالنيابة بالمفهوم الذي يحاول البعض أن يُصدّره، وإنما كان إحالة ملف معين إلى النيابة يتضمن عقد مع شركة إعلامية وهذا العقد حدث إخلال في تنفيذ بنوده؛ وهذه الشركة لها تعاقدات مع قناة خاصة يمتلكها الدكتور سيد البدوي؛ وهناك تقرير أمام الجهاز المركزي للمحاسبات يتضمن أن هناك مخالفات بشأن هذا العقد.
تابع رئيس حزب الوفد، أن جريدة الحزب كانت تحقق أرباحًا سنويًا 10 ملايين جنيه من الإعلانات، وكان التعاقد مدته 3 سنوات على أن تحصل الجريدة على 22.5 مليون جنيه؛ يسدد شهريًا مليون جنيه وفي نهاية العام 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد 66 مليون جنيه ثم توقف توريد الأموال بعد 7 أشهر.


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