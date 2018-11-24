» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بدأت منذ الأمس ومستمرة للغد.
وأوضح“عبد العال”، خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” المُذاع عبر فضائية ” ltc”، مساء الجمعة، مع الإعلامي محمد موسى، أن البلاد ستتعرض لأمطار تصل لحد السيول، خاصة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مُشددًا على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.
لفت رئيس هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل حوالي 5 درجات، مُحذرًا الصيادين من النزول إلى عرض البحر يومي الجمعة والسبت، منوهًا عن أن حالة الطقس السيىء ستنتهي يوم الإثنين المُقبل.



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