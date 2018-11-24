وزير الأوقاف: مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت

24 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير على وجوب التسليم بالنص القرآني وما صح عن رسول الله، وأن مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت.



وقال الدكتور محمد مختار جمعه إن موقف وزارة الأوقاف واضح في بيانها من التجديد الديني والسنة النبوية المشرفة؛ إلا أن هناك أحاديث قيلت في مواقف تتعلق بالعصر والتصرفات الحياتية وليست الدينية.



وأوضح أن النصوص مقدسة وثابتة ولكن الفتوى متغيرة ويجب أن يتم التفرقة بين النص المقدس وبين الاجتهادات الفقهية.



جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه النائب مصطفي بكري بعد افتتاحه عددا من المشروعات والمساجد في شمال سيناء، وزيارته للمنطقة بمناسبة ذكرى عام على حادث الروضة الإرهابي.

