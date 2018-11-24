حماس تطالب الدول العربية بهذا الأمر الهام

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بيان ناري من "الدعوة السلفية" بشأن العدوان الإسرائيلي على "غزة"

طالبت حركة "حماس" الإسلامية، يوم الجمعة، الدول العربية بوقف كل أشكال "التطبيع" مع إسرائيل.
اعتبر الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان صحفي، أن "تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي يمثل طعنة في حق قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وقال القانوع "إن التطبيع العربي وعقد زيارات دولة الاحتلال لدول عربية، خنجر في ظهر الشعوب الرافضة لذلك، وسيبقى الاحتلال هو العدو الرئيس لشعبنا وأمتنا".
وأضاف أن أي زيارات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دول عربية "لن تمنحه أي شرعية ويجب وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال وعزله وفضح جرائمه بحق الفلسطينيين".
يأتي ذلك بعد أن أوردت مصادر إسرائيلية نية نتنياهو القيام قريبا بزيارة رسمية إلى البحرين وذلك بعد أسابيع من زيارته إلى سلطنة عٌمان.

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