  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:15 ص
بحث متقدم
النعماني

شقيق "النعماني" يكشف عن أسباب وفاته

البدوي وأبو شقة

"أبو شقة يكشف سبب تحويل "البدوي" للتحقيق

المصالحة المصرية بين فتح وحماس

حماس توافق مبدئيا على ورقة القاهرة للمصالحة

الجمعة البيضاء

بالفيديو.. هذه هي أسباب فشل "الجمعة البيضاء"

صيدلي مصري

تطورات جديدة بشأن الصيدلي المقتول بالسعودية

السيسي ورئيس الحكومة الجديد

5 مكاسب ستجنيها مصر من التحول للحكومة الرقمية

جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

الأزهر الشريف يدين تفجير مسجد أفغانستان الإرهابي

عرب وعالم

الأزهر
الأزهر

أخبار متعلقة
#

«الأزهر» يدين التفجير الإرهابي في باكستان

#

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في الموصل العراقية

#

الأزهر الشريف يدين هجوم المنيا الإرهابي

#

الأزهر عن هجوم المنيا: حادث خسيس نفذه مجرمون

أدان الأزهر الشريف، الانفجار الذي وقع عقب صلاة الجمعة عند أحد المساجد بقاعدة للجيش الأفغاني في إقليم "خوست" شرقي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد الأزهر الشريف، في بيان مساء اليوم، أن انتهاك حرمة دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين، يشكل دليلا جديدا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي، ما يستوجب تكاتف جهود كل المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.
كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا.. سائلاً الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
» معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير
» السعودية ترد بشأن إدعاءات تعذيب المعتقلين
» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين
» اكتشاف مذهل بشأن فائدة الفاكهة والخضروات للرجال
» تغريدة مؤثرة لـ"كارتيرون" بعد إقالته من الأهلي
» رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق
» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز