الأزهر الشريف يدين تفجير مسجد أفغانستان الإرهابي

أدان الأزهر الشريف، الانفجار الذي وقع عقب صلاة الجمعة عند أحد المساجد بقاعدة للجيش الأفغاني في إقليم "خوست" شرقي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد الأزهر الشريف، في بيان مساء اليوم، أن انتهاك حرمة دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين، يشكل دليلا جديدا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي، ما يستوجب تكاتف جهود كل المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.

