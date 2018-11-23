الرئاسة تكشف تفاصيل جولة "السيسي" بالمشروعات الجديد

23 نوفمبر 2018 - 11:40 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيدا لافتتاحها طبقا للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة، مشيرا إلى أن جولة الرئيس شملت أيضا تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعداداً للبدء في تشغيلها الفعلي.

