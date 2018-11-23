» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين

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قال البروفسور أحمد شيمشيرغيل، عضو هيئة التدريس في قسم التاريخ بجامعة مرمرة التركية، إن اليهود "ذاقوا طعم الاستقرار والأمان" على مر التاريخ بفضل المسلمين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأكاديمي التركي، خلال محاضرة حول القدس بولاية قسطموني شمالي تركيا.
وأضاف أن القدس خضعت لسيطرة المسلمين طوال 12 قرنا.
وشدد على أهمية القدس بالنسبة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية.
وأكد "شيمشيرغيل"، على أن أتباع الديانة المسيحية واليهودية، شعروا بالاستقرار والأمان طوال الفترة التي خضعت فيها القدس لسيطرة المسلمين خلال العصور الماضية، فيما لم يشعر المسلمون بالأمر نفسه عندما انتقلت القدس إلى سيطرة غيرهم. 

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