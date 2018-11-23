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3 شباب غنّت لهم" فيررز".. بعد مقتل 18 إسرائيليا

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3 شباب غنّت لهم" فيررز".. بعد مقتل 18 إسرائيليا
3 شباب غنّت لهم" فيررز".. بعد مقتل 18 إسرائيليا

عبد القادر وحيد- متابعات

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اشتهرعن أغنية الفنانة اللبنانية " فيروز" «وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان وحدهن بيقطفوا وراق الزمان.. بيسكروا الغابي بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي على بوابي»، التي كتبها الشاعر طلال حيدر بأنها مستوحاة من قصة حقيقية لثلاثة من شباب الفدائيين الأبطال.

وبحسب الرواية التي تم تداولها،  فإن أصل القصة يعود إلى أن الشاعر" حيدر"،  اعتاد الجلوس في بيت بأطراف الغابة في لبنان لكتابة الشعر، وفي جنح الليل مر عليه 3 شباب وألقوا التحية، بحسب عربي بوست. وتحكي القصة أيضا  : أنه في طريق عودتهم كرروا سلامهم إلى أن أصبحت وجوههم مألوفة بالنسبة له، يعرفونه ويعرفهم، والذي أثار استغرابه لوجود شباب في وقت مبكر من النهار بالغابة.

  وتساءل الشاعر ماذا يفعل 3 شبان في الغابة، حيث  عاد الشباب وكانت جنسياتهم «سوري، عراقي، فلسطيني» في الليلة التالية وبقلب الليل، ألقوا السلام على طلال الذي كان يجلس في شرفة منزله ، ما أثار لديه علامات الاستفهام ، وقرر أن يسألهم عن سبب الخروج في هذا الوقت عندما يعودون.

وتمضي الرواية في حكايتها عن قصة الأغنية،أنها كانت هي المرة الأخيرة التي يراهم  فيها الشاعر اللبناني؛ إذ لم يعودوا أبداً، وفي صباح اليوم التالي قرأ طلال في الصحف أن ثلاثة شبّان عرب قاموا بعملية وسط إسرائيل أسفرت عن مقتل 18 إسرائيلياً، وعندما شاهد صور الشبّان الثلاثة فوجئ أنهم أنفسهم الذين اعتاد أن يلتقي بهم في صباحه ومسائه، وأنهم كانوا يعبرون من لبنان إلى فلسطين وظلوا في الغابة فترة تجهيزات لينفذوا عمليات ضد الاحتلال.

 وكتب الشاعر: «وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان وحدهن بيقطفوا وراق الزمان.. بيسكروا الغابي بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي على بوابي».

 وقد عرض طلال الكلمات على فيروز فغنتها بعد أن لحنها زياد الرحباني، وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني التي أطلقتها جارة القمر.

 بينما عرفت العملية الفدائية،  التي قام بها الشباب الثلاثة بـ"عملية الخالصة"،  التي نفذت في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة صباح 11 أبريل 1974.

 وكان أبطال العملية  من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، الفلسطيني "منير المغربي" ، والسوري الحلبي "أحمد الشيخ محمود"، والعراقي "ياسين موسى".

و أسفرت العملية وقتها عن مقتل 18 وإصابة 15 إسرائيلياً بعد معركة استمرت 6 ساعات. و رغم أن هذه الرواية انتشرت بشكل كبير، إلا أن هناك روايات أخرى تشكك في صحة هذه القصة وتشير إلى أن الشاعر كتبها قبل عملية مستوطنة كريات.


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