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شاهد.. "الغيطي" ترتدي فستانا لإظهار عملية سرطان الثدي

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مي الغيطي
مي الغيطي

محمد الخرو

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سرطان الثدى

فنانة

مي الغيطي

ورم السرطان

دار الأبرا

أعلنت الفنانة مي الغيطي أنها خضعت لعملية استئصال ورم سرطان الثدي، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي لفتت خلاله الأنظار لارتدائها فستانا مفتوح عند الصدر، مشيرة إلى أنها أرادت أن تظهر آثار العملية لانها فخورة بها.

وقالت في تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كنت دائما أريد أن أرتدي فستانا على شكل "V "” مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي".

وأضافت: "أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلني أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمني ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بي لأني فخورة به".
شاهد..



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