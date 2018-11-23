"مستقبل وطن" ينظم احتفالية كبيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة

23 نوفمبر 2018 - 12:50 م

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر، الأمين العام، احتفالية لتكريم أوائل جنوب القاهره من حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقد وصرح المستشار أحمد الدريملي أمين لجنة العلاقات العامة بالقاهرة، بأن الحزب يقدم كل الدعم والتكريم لطلبة العلم وخاصة من حفظة القرآن الكريم لان بالقرآن ينهض الوطن ، موضحا أنه قد تم توزيع هدايا قيمة علي أوائل الطلاب في جو يسوده البهجة والسرور بحضور حاشد من أهالى حلوان وكفر العلو.