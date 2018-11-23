قطع المياه عن مركز مدينة البدرشين لمدة 12 ساعة

23 نوفمبر 2018 - 12:40 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قيامها بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة نظرا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بشبكة مياه الشرب بخط الطرفاية البطىء قطر 400 بوصة وربط خط المياه الجديد بالشبكة، وذلك اعتباراً من الساعة الــ 12 من ظهر غد السبت، على أن يتم الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه منتصف ليل نفس اليوم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه من الضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة للإعلان عن فترات الإنقطاع بالمناطق المتأثرة والإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وتوفير العدد الكافى من السيارات المخصصة لنقل المياه النقية والصالحة للشرب لتلك المناطق لسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع والاتصال برقم طوارئ 125 والخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة الشكوى أو طلب سيارات المياه .