اختبار طبى لمدافعى الزمالك

23 نوفمبر 2018 - 12:31 م

يخضع ثنائى الزمالك محمود علاء ومحمد عبد السلام مدافعا الفريق، لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة.

محمد أسامة طبيب الزمالك، كشف طبيعة الإصابة التى تعرض لها الثنائى، خلال المباراة التى أقيمت أمس أمام الداخلية فى الجولة الـ15 من الدورى، موضحًا بان الإصابة التي تعرض لها محمود علاء عبارة عن شد خفيف، مضيفًا إلى أن الإصابة طبيعية وتحدث بشكل عادي ولا تستدعي التغيير، وفيما يخص محمد عبد السلام أكد أن اللاعب تعرض لشد في عضلة السمانة.