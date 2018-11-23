دقيقة قانونية يقدمها "مستقبل وطن" ورئيس "القومى للتنمية الزراعية"

23 نوفمبر 2018 - 12:30 م

يستعد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والدكتور محمد عبد الرحمن السعيطى رئيس المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين بالمشاركة فى تقديم برنامج حق عرب المعروض على قناة الحدث اليوم.

وسيقوم المستشار عصام هلال بتقديم دقيقة قانونية لتوعية المواطنين بالقانون، ودقيقة زراعية ويقدمها الدكتور محمد السعيطى ودقيقة سياسية يتناوب فى تقديمها الاثنان معا كل حلقة على شاشة قناة الحدث اليوم من خلال برنامج حق عرب والذى يقدمه الاعلامى محسن داود .

وقد جاء ذلك الاتجاه بعد ان تبنى هلال والسعيطى وداود حملة لتوعية جمهور المشاهدين فى مجال السياسة والقانون والزراعة ، والجدير بالذكر ان البرنامج عمل مؤخرا بروتوكول تعاون ومشاركة مع الهيئة الدولية للتحكيم برئاسة المستشار محمد عبد العظيم داود لنشر خطة توعوية عن اهمية معرفة الاحكام القانونية التى تهم الشارع العربى وأيضا تدريب المحكمين العرفيين بشأن المشاركات التحكمية بين الاطراف المتنازعة.