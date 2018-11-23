وزير الأوقاف: هؤلاء أشد خطورة على مصر من الإرهاب

23 نوفمبر 2018 - 12:19 م





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلام رحمة وعدل وبر ووفاء، والناس منه أصناف، والمسلم هو من يحمل الخير للبشرية جمعاء، ولو أصاب الناس بأذى لا يكون مسلمًا حقيقيًا.



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد، اليوم الجمعة، إلى أن الإسلام فن صناعة الحياة، وليس الموت، والأديان كلها قائمة على البناء والسلام.



ونوه بأن خطورة الجاهلين الذين يفتون في دين الله بدون علم، لا تقل عن خطورة الإرهاب والمتطرفين، حيث أنهم ينشرون صورة خاطئة عن الإسلام ، معقبا:" الجاهلين بالفتوى أشد خطورة على مصر من الإرهاب.

