نجوى فؤاد باكية: الرقص دمر حياتي

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أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها تعيش وحيدة دون أبناء أو رفيق، مشيرة إلى أن رغبة والدها في زواجها من ابن عمها الذي يكبرها بـ20 عامًا وراء لجوئها إلى الرقص معقبة "الرقص دمر حياتي".

وأضافت "فؤاد"، أثناء حوارها ببرنامج "حكايتك"، المعروض على فضائية "النهار"، باكية: "رغبة والدي الملحة، جعلتني اترك البيت والإسكندرية، وسافرت إلى القاهرة ولا يوجد معي إلا 10 جنيهات".

وتابعت: "تعرفت على الراحل أحمد فؤاد حسن وعرض عليا الزواج وسهل لي دخولي عالم الرقص".

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