إعلامية: "بحب الراجل اللى مقطع السمكة وديلها"

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الإعلامية سالي حماد
الإعلامية سالي حماد

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أكدت الإعلامية سالي حماد، أنها تؤيد الارتباط بالرجل متعدد العلاقات النسائية، حيث إنه يعد أكثر جذبا من الرجل قليل العلاقات قائلة: "الارتباط بالراجل اللى مقطع السمكة وديلها أحسن من الشخص الخام".

وأضافت الفنانة ليلى عز العرب، أحد مقدمي برنامج "3 ستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرجل متعدد العلاقات النسائية عندما يحب يبتعد عن كل الأفعال السيئة التي كانت تلازمه من ملاحقته للفتيات وغيرها.

وتابعت قائلة: "الرجل الفلاتي لما بيحب بجد بيدلق"، مُضيفة أن الفنان رشدي أباظة الذي كان يجسد هذه الشخصية في معظم أعماله كان حلم كل فتاة في وقتها رغم تعدد علاقاته.

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