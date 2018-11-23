بالصور.. الأزهري يفتش عن صانعي النهضة العلمية في الإسكندرية

23 نوفمبر 2018 - 11:45 ص

سجل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، حلقتين من برنامجه "رؤى" من مدينة الاسكندرية.

ويستعرض الأزهري، خلال الحلقتين، انطلاق الحركة العلمية في الاسكندرية عبر أزمنة مختلفة، وتسليط الضوء على صفحات مطوية في حياة عدد من العلماء الذي خدموا البشرية ولم ينالوا حقهم في الكتب والمكتبات بشكل واف، بعد تفتيش وتنقيب دقيق لعرض دورهم وجهودهم في نشر العلم والتنوير والثقافة.

وزار الأزهري ضريح الإمام البوصيري، ومنه انطلق إلى مكتبة الاسكندرية ثم إلى مسجد الشيخ ابراهيم باشا.

وقال إن الاسكندرية أرض صنعت قامات علمية وثقافية وأدبية كبيرة ، يكفي أن فيها مكتبة الاسكندرية إحدى منارات العلم في العالم.

الأزهري من خلال برنامج "رؤى" يقدم تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات ، فيعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل في مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة.

برنامج رؤى " تقديم الدكتور أسامة الأزهري، يذاع الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءّ على فضائية " دي ام سي".