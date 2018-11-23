إحباط بيع 86 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء

23 نوفمبر 2018 - 11:38 ص

تمكنت مباحث التموين من إحباط بيع 86 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالقاهرة والقليوبية.

وردت معلومات لمباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، تفيد بحيازة أصحاب محطات وقود السيارات كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن محطة وقود للسيارات، بحدائق القبة، لتجميعه 21.5 ألف لتر "سولار بنزين 80"، وخالد.م.ع المدير المسئول عن محطة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لتلاعبه في المعايرة الخاصة بخزانات تموين السيارات والاحتيال على المستهلكين، بقصد الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة، وتبين قيامه بالاستيلاء وتجميع كميات من المواد البترولية بلغت (9 آلاف لتر "بنزين 92").

كما ضبط خالد.أ.أ مسئول عن محطة وقود سيارات بدائرة قسم شرطة قها، لتلاعبه بخزانات تموين السيارات والاحتيال على المستهلكين، والاستيلاء على (18 ألف لتر بنزين "80"، 21 ألف لتر "سولار")، وضبط حسان.ح.ف المدير المسئول عن محطة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لتلاعبه في المعايرة الخاصة بخزانات تموين السيارات والاحتيال على المستهلكين، بقصد الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتبين قيامه بالاستيلاء وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت نحو (16 ألف لتر بنزين "80").