وكيل حقوق البرلمان: 3 أسباب وراء الزيادة السكانية في مصر

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تعتبر الزيادة السكانية من أهم المعوقات التي تحول دون إحداث تنمية حقيقية في مصر، وذلك حسبما أشارت إليها القيادة السياسية عدة مرات في العديد من الندوات والاجتماعات الرسمية، ورغم ما تتخذه الدولة من خطوات جادة للقضاء عليها إلا أن الأسباب الحقيقة وراء الأزمة السكانية في مصر ما تزال قائمة.

 من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أن الزيادة السكانية في مصر تلتهم أي تنمية حقيقية تحدث في المجتمع المصري.

 وأشارت "عازر"، في تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع الكثافة السكانية في مصر أهمها غياب الخطاب الديني القوي الذي يشجع علي تنظيم النسل وليس تحديده، وأيضا عدم وجود حملات إعلامية قوية تقوم بدور تنويري في المجتمع المصري للتوعية من خطورة الزيادة السكانية. 

 وأكدت "عازر" أن عدم تواجد وتوافر وسائل منع الحمل في العديد القرى والنجوع المصرية في السنوات الماضية من أهم الأسباب أيضا التي أدت إلى ارتفاع الزيادة السكانية في مصر وهو ما تداركته وزارة الصحة مؤخرا وقامت بمحاولة جادة لتوفير وسائل منع الحمل.

 وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقوم بعمل تنسيق مع جميع منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في نشر حملات توعية بمخاطر الزيادة السكانية في مصر وأثرها في القضاء علي أي تنمية اقتصادية في مصر.

 ونوهت "عازر" بأن القيادة المصرية نبهت أكثر من مرة لخطورة الزيادة السكانية في مصر، وأنها من الأسباب الرئيسية في عدم شعور المواطن المصري بأي تنمية اقتصادية تحدث في مصر ، رغم ما يتم بذله من خطوات جادة في مجال الإصلاح الاقتصادي لإحداث طفرة ولو قليلة في الاقتصاد المصري.


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