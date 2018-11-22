تنفيذ 375 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة

22 نوفمبر 2018 - 07:46 م

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ 26 قرار إزالة بالجيزة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ 40 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات واقعة على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات واقعة على الأراضى الزراعية.

ونجحت الحملات فى مديرية أمن كفرالشيخ عن تأمين تنفيذ 9 قرارات إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ 37 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 35 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ 48 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ 57 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ 63 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ 40 قرار إزالة متنوعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون



