  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
مدبولي

تقليص الدعم النقدي ليقتصر على طفلين

مبارك

الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد أموال أسرة مبارك

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والداخلية

ترامب

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

عازر

وكيل حقوق البرلمان: 3 أسباب وراء الزيادة السكانية في مصر

الاهلى والوصل

بعد أفريقيا.. الأهلي يُودع البطولة العربية

أردوغان وبن سلمان

الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"

إسرائيل تحشد جيشها على حدود غزة

تعتيم إسرائيلي على فضيحة عسكرية

العمليات القيصرية

العمليات القيصرية.. تنعش "جيوب".. وتخرب "بيوت"

أرشيفية

نواب: حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز 7 تريليونات جنيه

بهاء أبوشقة: "الوفد" كان زريبة

الحياة السياسية

أبوشقة
أبوشقة

وكالات

أخبار متعلقة
#

«أبوشقة» يفصل 6 أعضاء من حزب الوفد

#

«خليفة» مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون التواصل السياسي

#

«تشريعية البرلمان» تكشف حقيقة أزمة «أبوشقة» و«فؤاد»

#

«الوفد» على صفيح ساخن.. فصل واستقالات.. وضم لاعبين وفنانين

الوفد

بهاء أبوشقة

زريبة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب "الوفد"، إن مقر الحزب أصبح قصرًا بعد أن كان عبارة عن "زريبة" تحويها الثعابين والحشرات.

وهاجم "أبوشقة"، في كلمته بمؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس، من وصفهم بـ"الفئة الدخيلة"، التي بدأت في ترويج الأكاذيب والشائعات، مؤكدًا أنه سيتصدى لهم بكل قوة وبالقانون.

وأضاف أنه تسلم الحزب وهو مديون  بـ48  مليون جنيه، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الحديث  ن هذه الأمور، ولكنه تطرق إليها من أجل كشف المحاولات والمؤامرات التي  تحاك ضد الحزب.

وأكد أنه لم يتخذ قرار فردى أو لمصلحة شخصية ولكن القرار كان جماعي، قائلا: " ليس لدي ما أخاف منه"، وردا على ما أثير من حديث عن تزوير الانتخابات التي تمت في الهيئة الوفدية مؤخرا، عرض "أبوشقة"، فيلم تسجيلي عن عملية الانتخابات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «صلاح» يتوج بجائزة لاعب الشهر في أكتوبر
» ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا
» مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا للمصري
» مصر تسترد 26 قطعة أثرية من سويسرا
» تحذير عربي لتركيا وإيران
» الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بهذا الأمر العاجل
» مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم
» «ترامب» يسمح للجيش باستخدام القوة ضد هؤلاء
» أزمة جديدة بين المصري واتحاد الكرة
» «شومان»: الأزهر لا يجيز زواج الأنثى في بطن أمها
» «السلعوة» تثير الذعر والفزع في قرى المنيا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز