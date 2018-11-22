بهاء أبوشقة: "الوفد" كان زريبة

22 نوفمبر 2018 - 07:44 م

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب "الوفد"، إن مقر الحزب أصبح قصرًا بعد أن كان عبارة عن "زريبة" تحويها الثعابين والحشرات.

وهاجم "أبوشقة"، في كلمته بمؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس، من وصفهم بـ"الفئة الدخيلة"، التي بدأت في ترويج الأكاذيب والشائعات، مؤكدًا أنه سيتصدى لهم بكل قوة وبالقانون.

وأضاف أنه تسلم الحزب وهو مديون بـ48 مليون جنيه، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الحديث ن هذه الأمور، ولكنه تطرق إليها من أجل كشف المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضد الحزب.

وأكد أنه لم يتخذ قرار فردى أو لمصلحة شخصية ولكن القرار كان جماعي، قائلا: " ليس لدي ما أخاف منه"، وردا على ما أثير من حديث عن تزوير الانتخابات التي تمت في الهيئة الوفدية مؤخرا، عرض "أبوشقة"، فيلم تسجيلي عن عملية الانتخابات.