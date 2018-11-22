» مصطفى يونس مديرا فنيا مؤقتا للمصري

22 نوفمبر 2018 - 07:42 م

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 100 ألف جنيه من ميمي عبد الرازق بسبب عدم امتثاله لتعليمات مجلس إدارة النادي ببدء معسكر مغلق للفريق بالقاهرة اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء.

كما قرر المجلس أيضا خصم 100 ألف جنيه أخرى من الدكتور ميمي عبد الرازق - وذلك لادلاءه بتصريحات إعلامية من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية - مع قبول استقالة الدكتور ميمي عبد الرازق من منصبه كمدير فني للفريق الأول للكرة بالنادي، على أن يتم تكليف الكابتن مصطفى يونس بقيادة الفريق بصفة مؤقتة وذلك لحين الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.

كما قرر مجلس المصري أيضاً خصم 25 ألف جنيه من كل لاعبي الفريق الأول، فيما سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة.