رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإدارة منتجع سياحى بالعلمين الجديدة

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاسكان، ومجموعة منتجعات وفنادق "NIKKI BEACH" العالمية، لإدارة منتجع سياحى عالمى بمنطقة العلمين الجديدة، حيث وقع عن وزارة الاسكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسيد جهاد الخورى، العضو المنتدب للمجموعة العالمية، وذلك بحضور وزيرة السياحة.
وجدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد التأكيد على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعديد من القطاعات الواعدة الموجودة على أرض مصر، والتى يأتى في مقدمتها قطاع السياحة، استغلالاً للمقومات والإمكانيات التى تمتلكها مصر فى هذا القطاع الحيوى، وبما يسهم فى زيادة حركة السياحة الواردة، مضيفاً أن ما تم توقيعه اليوم يأتى فى إطار الترويج لعدد من المناطق السياحية الواعدة الموجودة على أرض الجمهورية.
وعقب التوقيع أشارت وزيرة السياحة إلى أن هذا اليوم يعتبر يوما مهماً فى تاريخ السياحة المصرية، مؤكدة على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمنطقة الساحل الشمالى وخاصة مدينة العلمين الجديدة، سعياً للانتقال بها إلى خريطة السياحة العالمية، وإتاحتها للزائرين على مدار العام، مؤكدة أهمية ما تم اليوم من الشراكة مع أحد أهم شركات إدارة الفنادق وتسويق المنتجعات السياحية على مستوى العالم، وهو ما سيعطى رواجاً لمنطقة العلمين الجديدة






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