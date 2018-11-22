ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتستر على المسؤول الأول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مشددًا على أنه لن يتوان عن الكشف عنه.

وتحدث ترامب، خلال لقائه مع الصحفيين، في مزرعته "مار لاغو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته، عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ، بشأن مقتل خاشجقي، وعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن من يجب محاسبته ومساءلته "ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

وأضاف "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ومضى "سواء فعل ذلك أو لم يفعل ذلك (محمد بن سلمان)، فإنه ينكر ذلك بشدة".

وأشار الرئيس الأمريكي "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، كما أن ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) يكره ذلك أكثر مما أفعل".

وأضاف قائلا "كان هناك الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء الجيدة عن ولي العهد".

وأتم بقوله "(ولي العهد) ينفي ذلك (قتل خاشقجي) بشدة وينفي ذلك بشدة، وسياستي بسيطة للغاية. أمريكا أولا. اجعل أمريكا رائعة مرة أخرى ، وهذا ما أفعله ".


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