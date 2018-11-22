» ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا

22 نوفمبر 2018 - 07:39 م

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 13 تمثالا فرعونيا بقصد الاتجار بالمنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام مينا . ن . ج – 34 عاما –عامل - ومقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط.. بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته (عدد 13 تمثالا من البورسلان لآدمي على قاعدة من ذات المادة طول الواحد 25سم ، تمثال من البازلت الأسود لآدمى على قاعدة من ذات المادة طوله 40سم .. يشتبه فى أثريتها) .

بعرض القطع المضبوطة على اللجنة الأثرية المشكلة من منطقة آثار المنيا قررت أثرية الـ13قطعة الآولى وجميعها ترجع للعصر الفرعونى ، وعدم أثرية التمثال الأخير .

بمواجهته المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.