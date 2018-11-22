محافظ سوهاج يفتتح مدرسة دولية بالمحافظة

22 نوفمبر 2018 - 07:35 م

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مدرسة ايليت الدولية بمدينة سوهاج الجديدة والتى تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر، بحضور العقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ، والنائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب، وخلاف إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ، وأحمد القصير رئيس مجلس إدارة المدرسة ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.



وتفقد المحافظ عدد من الفصول بمراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى ، والمعامل ، وغرف الأنشطة ، وملاعب كرة القدم ، والسلة ، والطائرة ، وملعب الإسكواش ، وحمام السباحة ، وأشاد بالمستوى المتميز للمدرسة من حيث الإنشاءات والتجهيزات ، وكفاءة المعلمين ، مؤكدًا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وخطوة هامة في طريق إعمار مدينة سوهاج الجديدة ، داعيًا إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المدارس العامة والخاصة والدولية للارتقاء بالعملية التعليمية ، كما شهد عدد من الفقرات الفنية التى قدمها كورال المدرسة .



وأوضح أحمد القصير رئيس مجلس إدارة مدرسة ايليت الدولية أن المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 8400 متر مربع ، وتضم مبنى إدارى ، ومبنى للتعليم الابتدائى ، ورياض الأطفال ، ومبنى للتعليم الثانوى ، و10 معامل متنوعة ما بين معامل للكمبيوتر ، والصوتيات ، والعلوم ، ومعامل للتصنيع ، وملاعب رياضية مختلفة ، وقد بدء العمل في إنشاء المدرسة في نهاية عامة 2016 ، وتم الانتهاء منها في شهر مايو الماضي.





